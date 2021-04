Tu es partie trop tôt et ton absence nous rappelle qu’il faut profiter de chaque minute. Un départ si soudain, nous en sommes encore toutes bouleversées.

Généreuse et pleine d’énergie, tu as su répandre ta bonne humeur et joie de vivre. C’est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ta famille.

Au revoir Linda !

Cercle de Fermières Windsor