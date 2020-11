À toute la population d’Asbestos

Il ne reste que 2 jours, soit aujourd’hui le mercredi et demain jeudi 26 novembre pour signifier à Madame la Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Madame Andrée Laforest, votre opposition au changement de nom d’Asbestos, tant et aussi longtemps qu’un référendum ne sera pas réalisé pour lui faire connaître l’opinion de toute la population sur le changement de nom de la ville d’Asbestos en remplacement de la décision des seules 7 personnes du conseil de ville.

Il semble que la ministre soit plus à l’écoute du conseil, car elle a répondu le lendemain de l’envoi de la résolution du conseil alors que nous attendons encore une réponse de la ministre après l’envoi de 3 courriels depuis le 12 novembre, demandant de sursoir à la suite de la procédure du changement de nom à cause de la pandémie et de la déclaration de zone rouge pour Asbestos et la région. La ville avait suspendu la procédure au début de la pandémie pour la reprendre en pleine pandémie pour le vote préférentiel du choix du nom, mais ne semble pas vouloir l’arrêter même en zone rouge depuis le 12 novembre. Cela doit faire son affaire puisque la population est plus concentrée sur la pandémie et ses conséquences dangereuses plutôt que sur l’opposition au changement de nom.

Étant donné que nous n’avons pas de réponse de la ministre et qu’il ne reste que 2 jours sur les 30 pour lui signifier une opposition, nous suggérons fortement à toutes les personnes qui le désirent et qui le peuvent d’enrayer la boîte de courriels de la ministre avec le plus de courriels possible en mentionnant votre opposition et demandant un référendum. Peut-être que de cette façon, elle daignera nous répondre plutôt qu’un accusé réception automatique de même que monsieur le Député André Bachand qui est au courant de nos demandes depuis le début aussi. Une copie de vos courriels au Député André Bachand ne ferait certainement pas tort.

Voici les adresses courriel :

ministre@mamh.gouv.qc.ca

andre.bachand.ricm@assnat.qc.ca

Nous vous remercions pour votre participation et espérons une réponse favorable de la ministre.

André Pelletier, un des instigateurs de cette démarche.