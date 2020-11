Asbestos nom de baptême

Gens d’Asbestos, je souhaite vivement vous rappeler qu’il est encore temps de faire valoir votre opinion concernant une question aussi majeure que le changement de nom de la ville. J’estime qu’un tel processus se devrait être fait dans un respect démocratique. Alors, vous qui êtes les ambassadeurs de notre milieu de vie, chers Asbestriens, il vous revient de droit d’être entendu sur toute décision qu’apportera la mairie; eux-mêmes mandaté à représentés absolument tous les citoyens. Saviez-vous que le changement de nom n’est pas une nécessité critique? En effet, en réponse à ma question, le maire et le directeur général m’affirment que la ville maintiendra son expansion économique tranquille tout en préservant son nom. Rien ne justifie pleinement la perte de notre nom aussi riche en patrimoine. Mais cette décision vous appartient à vous tous et il est encore temps de vous faire entendre. Voilà pourquoi un référendum, étant représentatif de l’opinion populaire, respecterait le caractère fondamental de la question, saurait apaiser le parti opposé à l’unanimité et ne compromettrait en rien l’avenir de la ville d’Asbestos. Afin de l’obtenir, je vous invite à rédiger votre lettre d’opinion à la ministre des affaires municipales Andrée Laforest soit par courriel : ministre@mamh.gouv.qc.ca ou par courrier postal : Ministère des affaires municipales et de l’Habitation Édifice Jean-Baptiste-De-La Salle: 10 rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Qc).

Merci à chacun de vous d’être fier et présent à votre milieu.

Geneviève Forest, Asbestrienne