Le 07 décembre 1948, vers 19 h à Asbestos, il faisait noir, il pleuvait et j’avais froid. Moi et ma famille venons de descendre de l’autobus. Nous arrivons dans notre nouveau patelin et jamais je n’ai oublié ces instants, j’étais une petite fille qui venait d’avoir 7 ans.

Et voilà que 72 ans plus tard, le nom Asbestos va disparaître de la carte, mais jamais de nos cœurs. Asbestos va mourir de sa belle mort suite à la fermeture de sa mine due au boycotte international de l’amiante et est appelé à devoir changer de nom.

Je ne veux pas brûler d’étape, mais pour moi le seul nom logique et acceptable pour notre future ville est Trois Lacs.

Oui j’ai peine à quitter le nom Asbestos, mais je me consolerai si le nouveau nom est ....... Trois Lacs.

Trois-Lacs est un nom historique, touristique et musical qui rendra notre ville encore plus accueillante, belle, dynamique et plus invitante pour le monde des affaires, commerciale, et industrielle afin que nous puissions y vivre pleinement. Ainsi le vallon et la vallée seront réunis dans la plus grande harmonie.

Trois-Lacs, Trois-Lacs dans mon cœur Trois-Lacs, Trois-Lacs dans ma vie Trois-Lacs, Trois-Lacs quel bonheur

Trois-Lacs, Trois-Lacs tu me souris

Marguerite Auclair une citoyenne aimante