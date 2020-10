Vu de mon balcon

Changer le nom d’une ville c’est parfois souhaitable quand on habite à Saint-Paul-aux-Milles- Vaches. Les Saint-Paul-aux-Milles-Vachiens et Saint-Paul-aux-Milles-Vachiennes, pour ne pas les nommer autrement, devaient certainement être d’accord pour que leur patelin change de nom et devienne Longue-Rive au Québec. Il y a d’autres cas semblables au Québec où un nom plus court était devenu souhaitable. Quant à changer le nom de la ville d’Asbestos, je me pose de sérieuses questions. Combien ça va coûter pour changer tout ce qui vient avec le changement de nom d’une ville et qui profitera réellement de ces changements? On ne change pas le cours de l’histoire en jetant la statue en bas de son socle. Et un changement de nom ne vient jamais seul. Il faudra aussi changer aussi les en-têtes de lettres, les enseignes commerciales, la signalisation routière, les cartes routières, les adresses postales et que sais-je. Asbestos a un beau passé, supporte parfaitement son histoire et ses citoyens peuvent être fiers d’y vivre comme Asbestriens et Asbestriennes. Quand on va magasiner à Drummondville et qu’on se fait demander par les clients d’un grand magasin «c’est où Richmond?», facile de répondre sur la planète Mars. C’était où donc Asbestos, grand-papa?

Jacques Blaquière, généalogiste