Personnellement je suis pour le changement de nom de la ville d’Asbestos. Je n’ai pas fait de sondage pour savoir s’il y avait plus de gens qui étaient pour ou contre un changement de nom. Mais je désapprouve le processus et la façon de faire. Qui de nos élus représentent ceux qui sont contre le changement de nom ? Oui c’est vrai, selon la loi les villes ont le droit de changer le nom sans consulter leurs citoyens. Oui il y avait un comité d’acceptabilité social qui a aidé à faire une présélection de quelques noms selon des critères spécifiques. Par la suite le tout a été soumis aux élus municipaux et ces derniers n’étaient pas tenus de conserver les noms proposés par le comité. La décision et le choix final appartenaient aux élus tout comme les derniers choix présentés à la population.

Pour éviter les frustrations, déchirements et les peines au sein de la population celle-ci mérite d’être consulté pas seulement informé. Cette même population qui s’est défendue bec et ongles pour garder vivante l’industrie de l’amiante. Bien sûr les gens peuvent s’adresser au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire et faire valoir leur désaccord advenant un changement de nom. Est-ce vraiment la majorité de la population qui est d’accord avec ce changement ? J’espère que oui et j’aimerais en avoir la certitude.

L’an dernier la ville d’Asbestos était en discussion avec Danville pour une possibilité de fusion entre ces deux dernières. Le projet est peut-être tombé à l’eau pour quelque temps, mais le sujet reviendra certainement à l’ordre du jour un moment donné. Si fusion il y a dans le futur. Devrons-nous encore une fois changer de nom ?

Malheureusement nous sommes en situation de pandémie. Même avec toutes les précautions nécessaires le temps n’est certainement pas propice à un vote populaire. Le Covid-19 est à la porte, même si le virus ne fait pas de distinction, les gens les plus vulnérables sont nos ainés. Et avec la situation que l’on vit, je ne suis pas certain que le taux de participation sera élevé.

Donc vivement un changement de nom pour la ville surtout si cela peut aider notre ville à prospérer et éviter les préjugés. On a tous la liberté de faire valoir notre point de vue, mais pas de l’imposer. On se doit de laisser un droit de parole aux citoyens. Pour ce faire, n’y a pas meilleur moyen qu’un référendum, autant pour les gens qui sont pour que pour ceux qui sont contre. Oui il y aura certainement des mécontents, mais au moins ils auront eu le droit de s’exprimer et ça, c’est démocratique.

Daniel Dubois

Asbestos