Réflexion suite au changement de nom d’Asbestos

Mon nom est Réjean Vigneux, je suis résident d’Asbestos depuis 19 ans et j’ai 77 ans.J’ai demeuré à Wotton dans mon enfance et adolescence.Je pense à l’avenir de notre belle ville et je suis convaincu que nous devons aller de l’avant avec ce changement de nom.Maintenant que c’est acquis, notre belle ville d’Asbestos se dotera dorénavant d’un nouveau nom et ce sera pour longtemps.Je me permets de rêver que ce nom devienne « Trois-Lacs ». N’oublions pas que notre MRC portait jadis le nom de « MRC de l’Or blanc »,connotation directe avec l’amiante ; ils ont eu le courage du changement pour« MRC des sources ».

Les trois lacs existent effectivement et sont un joyau pour notre ville.Sur le plan image, tourisme et commerce ; le nom Trois-Lacs serait à mon avis une formidable invitation à participer à nos activités et à notre développement. Permettons-nous de rêver et d’imaginer que nous restons à Trois-Lacs dans la MRC des sources, n’est-ce pas merveilleux!

Réjean Vigneux