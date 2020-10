Le changement de nom ! Pourquoi ?

L’automne dernier lorsque la ville a annoncé qu’elle voulait changer le nom d’Asbestos, je me suis dit, à quoi cela va servir exactement. J’étais quelque peu sceptique à cette idée.

Après avoir écouté les raisons de le faire, venant de différents intervenants, ma réflexion a été de penser et dire, tant qu’à le faire voyons comment et faisons le bien.

Permettez-moi, de consulter avec vous, une scanographie du nom Asbestos.

La scanographie a détecté que le nom Asbestos, souffrait d’une maladie incurable, due à un virus sévère et que ses chances de recouvrer la santé et sa prospérité d’antan, étaient nulles et aucune possibilité de s’en sortir. Dans le diagnostic, le scanographe nous démontre d’où provient cette maladie mortelle ! Premièrement, il a été contaminé par nos dirigeants provinciaux, ceux des provinces, ceux du Canada et de tous les dirigeants des pays de l’univers, qui, à cause d’un produit qui porte mon nom, c’est-a-dire amiante, m’ont banni à jamais de leurs pays. Avec une peur et une phobie collective, ils ont rayé le produit qui porte mon nom, qui en anglais signifie mon nom de ville, Asbestos, était assuré d’une mort lente et certaine !

Faisant face à cette réalité évidente, ne voulant pas mourir comme le produit synonyme de mon nom, qui jadis, était une star adulée et qui est maintenant une star déchue, tous les citoyens, ensemble, dans un effort collectif, devons réagir au lieu de subir.

Avant de se laisser sombrer dans l’orphelinat de l’oubli, il est très pertinent et opportun de se doter d’une nouvelle identité. Mais cette identité ne doit pas ignorer le reflet d’une ère de prospérité qui, dans le passé, a fait vivre convenablement ses citoyens en toute aisance et sécurité.

Pour cette aisance et cette sécurité menacées par un nom qui effraie tout l’univers, nous devons prendre tous les moyens mis à notre disposition pour renaître par nos propres actions et obtenir notre place, une place respectée et respectable sur le marché des affaires locales, provinciales et étrangères, afin que nous puissions vivre d’une manière convenable, tout en nous assurant de notre propre avenir dans le respect de chacun.

Par le fait même, avec un nouveau nom, nous léguerons aux générations futures, un avenir plus sécurisant et plus prometteur. Elles n’auront pas à se questionner ou à savoir si le nom de leur municipalité leur fait ou fera tort. Pour les citoyens actuels, le changement de nom, permettra de redonner une nouvelle synergie collective à une population, qui ne cesse de subir des coups et se relever après avoir vécu de nombreuses difficultés. * Les citoyens devront entrer et célébrer le changement, muni de confiance et repartir à nouveau avec le nouveau nom. C’est dans l’espoir qu’on va refaire le chemin, pour se donner de nouveaux lendemains.

Puis quand le geste posé nous libèrera du passé, c’est notre économie qui sera stimulée avec le nouveau nom.

Pour toutes les générations à venir, vive le changement, et tout l’héritage reçu du passé les fera grandir.

Vive le changement, vive le nouveau nom.

Et nous bâtirons dans l’harmonie, vive le changement, vive le nouveau nom,

* à partir de cet astérisque qui apparait ci-haut, ce sont des paroles qui apparaissaient dans une chanson de ralliement, sur un air joyeux et entrainant, qui a été envoyée en même temps que mes suggestions de noms.

Raymond Boutet

Citoyen toujours engagé