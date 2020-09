Le changement de nom pour Asbestos doit-il unir ou diviser sa population ?

Par ce que j’ai vu, ou entendu dernièrement sur les réseaux sociaux ou autres, la votation pour le nouveau nom m’a fait penser aux élections américaines. La population était en train de se diviser au lieu de s’unir.

J’ai moi-même fait la suggestion de 3 noms. Avant de procéder, j’ai lu attentivement les critères exigés par le comité d’acceptabilité sociale. Voici les critères ; le nom ne doit pas faire référence à l’amiante, nom français, laïque, qui ne contient pas le mot ville, un nom qui tient compte du patrimoine et de son vécu, de son aspect physique et géographique de la ville actuelle. Et le dernier critère, un nom rassembleur pour la population, pour le domaine économique et le domaine social.

Alors, j’ai pu constater que depuis le dévoilement de la liste des noms retenus et annoncés par la ville, le dernier critère était totalement bafoué et absent ; « il divisait au lieu de rassembler »

Dans un geste d’action positive, le conseil municipal se devait de décréter un moratoire sur la votation, prendre le temps nécessaire pour revoir la liste des noms qui répondent exactement aux critères spécifiés et exigés, faire une nouvelle liste de suggestion de 6 noms à la population, pour ensuite passer au vote.

Les élus se doivent d’apaiser toute tension sociale, qui prévaut lors d’une telle démarche. Ils doivent démontrer un leadership exemplaire face à une situation propice à engendrer des divergences. La neutralité n’est pas toujours bonne conseillère.

La paix et l’harmonie doivent primer pour les gens d’Asbestos et la future ville, afin de ne pas se sentir réprimé. Il faut exercer et développer une fierté d’appartenance pour les citoyens, avec un nom qui nous ressemblera, nous unira, pour être les porteurs d’une nouvelle dynamique.

Une retenue et un respect conjoint doivent aussi prévaloir, face aux concitoyens actuels et ceux de la future ville.

Positivement et harmonieusement,

Raymond Boutet

Citoyen engagé depuis 58 ans dans sa ville d’adoption.