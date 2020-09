Lettre ouverte à monsieur le maire et aux membres du conseil de la ville d’Asbestos

À peine trois jours et quelques heures après la publication de la liste des suggestions pour le changement de nom de la ville, voilà que monsieur le maire annonce la mise sur pause de cette liste et que le conseil retourne faire leurs devoirs, et ce même sans aucun vote sur le sujet. C’est une bonne chose, mais ce n’est pas un devoir, mais un examen de passage que le conseil vient d’échouer et que la reprise de cet examen ne devrait avoir lieu que lors des prochaines élections municipales, en 2021.

Monsieur le Maire a mentionné à plusieurs reprises que le conseil est à l’écoute de la population, qu’il ne veut rien imposer et que la population a besoin de plus d’informations sur le processus de changement de nom. Ne serais ce pas le conseil, obnubilé par le désir de changer le nom d’Asbestos, qui a besoin de réaliser que la population n’est pas d’accord avec le changement de nom de la ville comme le prouve le résultat d’un sondage d’avant la pandémie, qui indique que près de 60 % (59,1 % pour être exact) des répondants et résidants d’Asbestos, sont contre le changement de nom et que près de 41 % (40,9 % exactement) sont pour le changement de nom.

Comme présenté lors de la divulgation des choix du nouveau nom, le conseil municipal a senti le besoin de mentionner que rien ne représentait un quelconque parti pris de leur part et qu’il se positionnait de manière neutre. Seulement le fait de choisir parmi les 10 suggestions du comité d’acceptabilité social, s’il y en avait 10, 4 noms de leur choix porte atteinte à leur neutralité plutôt que de laisser le comité exprimer leur choix. En soumettant 3 noms sur 4 qui ne tiennent pas la route comme mentionnée plus loin, n’est-ce pas aussi un parti pris ?

Je mets au défi monsieur le maire et les membres du conseil, de consulter vraiment la population d’Asbestos pour savoir si elle est d’accord ou non avec le changement de nom, plutôt que d’imposer un changement comme vous l’avez fait.

À plusieurs reprises aussi, monsieur le maire a parlé de consulter la population, de faire un référendum pour le choix du nouveau nom, mais ce n’est plus un référendum qu’il va faire car il aurait dû respecter la loi d’Élection Québec sur les élections et les référendums qui dit que pour avoir la qualité d’électeur, il faut avoir un minimum de 18 ans. Donc pour faire voter des mineurs de 14 à 17 ans, comme le conseil veut le faire, il n’a eu qu’à changer le nom de référendum pour celui de vote participatif ou vote préférentiel. Alors la loi ne s’applique plus à cette consultation. Ce n’est pas un référendum, mais ça s’apparente beaucoup à un sondage.

Il est vrai qu’il y a un débat pour abaisser à 16 ans, l’âge du vote aux élections, mais ce n’est pas encore fait. Mais à 14 ans, cela dépasse le raisonnable. Serait-ce une façon de diluer le vote des personnes majeures et des aînées pour atteindre l’objectif de changer de nom ?

Concernant le comité d’acceptabilité social, dont on ne connaît d’ailleurs pas l’identité des membres, qui avait le mandat de choisir un maximum de 10 noms parmi toutes les suggestions reçues des citoyens, il n’a probablement pas eu le choix de sélectionner le nom d’Apalone si ce nom a été mentionné à plusieurs reprises, même si aucun membre du conseil ne connaissait ce nom, ni peut-être aucun membre du comité et ni probablement 99 % de la population, avant sa publication et son explication. Probablement que les personnes qui ont fait cette suggestion voulaient ridiculiser le changement de nom d’Asbestos et le comité ainsi que le conseil sont tombés dans le panneau. Mais la population non.

Comme 2e suggestion, Jeffrey, il ne respecte même pas leurs propres critères à ce sujet, soit pas de connotation anglaise ou en français et surtout pas de lien avec amiante. Ce qui n’est certainement pas le cas même si ça fait partie de notre histoire.

Pour la 3e suggestion, Phénix, je ne sais vraiment pas à quel critère il se rapporte même si mon garçon a joué au football pour les Phénix de la polyvalente, il y a plus de 50 ans.

Pour le 4e choix, il est certain que ce nom est revenu souvent dans les suggestions surtout que monsieur le maire demeure là, mais c’est quand même seulement un secteur de la ville depuis son annexion relativement récente, depuis déjà quand même 21 ans, tout comme St-Barnabé, St-Aimé et même Casimir ville pour les plus anciens.

En guise de conclusion, je suggère aux membres du conseil de se rappeler que tout le conseil municipal de la Paroisse de Disraeli a mordu la poussière à l’élection suivante après avoir fait une demande officielle de changer le nom de la municipalité sans aucune consultation des citoyens comme ici à peu de chose près. Le conseil suivant a bien entendu, annulé la demande.

André Pelletier qui fait écho à plusieurs personnes.