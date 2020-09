Résultats du sondage organisé par un groupe de citoyens au sujet du changement de nom d’Asbestos

À toutes les personnes qui ont participé au sondage sur le changement de nom de la ville d’Asbestos, arrêté à la fin de mars à cause de la pandémie.

La ville d’Asbestos a décidé de poursuivre les procédures suspendues aussi à cause de la pandémie, en demandant à la Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Madame Andrée Laforest, l’autorisation de réaliser un vote référendaire, non pas sur le changement de nom, mais sur le choix du nouveau nom.

Un groupe de citoyens, par leur porte-parole, André Pelletier, a donc décidé de transmettre les résultats condensés, en guise de remerciement pour leurs participations, à toutes les personnes qui ont répondu au sondage sur internet et sur formulaires dans les endroits publics.

Au total, il y a eu 472 participations. De ce nombre, 426 participations ont été retenues, après avoir enlevé les doublons ainsi que les réponses incomplètes. Ce dernier nombre comprend les anciens résidents, les résidents et les visiteurs des alentours.

Des 426 personnes, 58,7 % ont voté contre le changement de nom et 41,3 % ont voté pour le changement de nom. Si l’on comptabilise maintenant seulement les résidents qui représentent 66 % des répondants, 59,1 % ont voté contre le changement de nom et 46,9 % pour le changement de nom.

Nous avons transmis les résultats détaillés à Madame la Ministre Andrée Laforest ainsi qu’à Monsieur André Bachand, député du comté de Richmond.

De plus, nous avons fait deux suggestions à Madame la Ministre, concernant le vote référendaire. La première concerne la question qui pourrait être à deux volets soit : êtes-vous pour ou contre le changement de nom de la ville d’Asbestos et si oui, quel est votre choix du nouveau nom ?

La deuxième suggestion est de reporter le vote aux prochaines élections municipales en 2021. Cela permettrait d’éviter des dépenses élevées et il n’y a pas urgence, car ça fait plus de 100 ans que nous avons ce nom et que la procédure a été suspendue pendant plusieurs mois à cause de la pandémie qui n’est pas terminée et qui va durer pour encore un an selon des spécialistes de la santé. Ce n’est pas quelques mois de plus qui vont faire une différence.

Une pétition a aussi été réalisée en fin d’année 2019 demandant un référendum sur le changement de nom de la ville d’Asbestos et transmise aussi à Madame la Ministre, par le député André Bachand. Elle comportait plus de 600 noms et 212 noms étaient des résidents d’Asbestos. Nous avons comparé cette liste avec la liste du sondage et seulement 23 noms de résidents se trouvaient sur les deux listes. Cela veut dire que 212 personnes de la pétition et 281 personnes du sondage, soit 493 moins 23 donc 470 personnes désirent être consultées sur le changement de nom. Ce n’est pas négligeable.

Nous vous remercions encore pour votre participation et espérons avoir une réponse favorable de Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

André Pelletier

Porte-parole du groupe de citoyens.