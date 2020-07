Remerciements, Reconnaissance et Appréciation

M. Bernard Tremblay, marguillier responsable des cimetières désire remercier d’une façon particulière messieurs Gilles Morissette, René Nicol, Philippe Messier, Donald Fournier et Michel Beaulieu avec son équipement spécialisé, de l’aide apporté pour débroussailler les deux côtés du cimetière Saint-Philippe, soit quelques 800 pieds de longueur. Leur aide a permis d’écourter en deux jours de travail ce qui aurait demandé plusieurs semaines à une personne seule. Nous tenons à remercier également la secrétaire des cimetières, Nancy Davey, qui entretient bénévolement les contours des Columbariums et le Jardin de la Vie Eternelle. Le dévouement de ces personnes bénévoles contribue à l’embellissement et propreté du cimetière.

Bernard Tremblay, Marguillier