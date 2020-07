Quelqu’un a-t-il vu le message urgent sur le signe électronique du village concernant le projet d’égout et d’aqueduc ?

Il nous ramène à la réunion du 6 juillet 2017, lorsque le village a présenté des estimations projetées. À titre d’exemple, une propriété avec une évaluation de 350 000 $ verra la facture d’impôt plus que doublé avec le supplément de 2 règlements de prêt. Un de 1995,51 $ (# 642) et un autre de 628,42 $ (# 643) par an sur 25 ans.

Pour ces estimations, vous pouvez ajouter 650 $ annuellement pour l’entretien. Ces trois montants ajouteront 3273,93 $ annuellement sur 25 ans à votre impôt foncier actuel. Cela représente beaucoup plus qu’un repas en ville ! Il ne s’arrête pas là, vous devez vous connecter à votre maison. Votre coût variera en fonction de la distance de la route. 40 $ par pied vous donneront un coût approximatif, si vous ne rencontrez pas de substrat rocheux ou de schiste. Cela ne comprend pas le coût du plombier, électricien et puisatiers.

Si vous souhaitez ou avez à vendre votre propriété, bonne chance. Ces règlements de prêt de 25 ans le rendront très difficile ou impossible.

Si vous êtes sur un revenu fixe comment allez-vous être en mesure de payer ces augmentations ?

Une solution moins coûteuse serait d’apporter votre système septique à code. La solution proposée par le village est un système d’égout et d’eau amortie sur 25 ans. Coût résultant, plus de 80 000 $. Combien coûtera-t-il plus cher sur 2020 ?

Saint-Denis-de-Brompton est-ce juste pour les riches ?

Susan Leech et Cédric Clark

Citoyens concernés de Saint-Denis-de-Brompton