Respecter de la nature

Bonjour, j’écris aujourd’hui pour dénoncer les personnes qui se servent du chemin de la Rivière, ou n’importe où dans la nature comme des poubelles. Nous sommes en 2020 et il y a des « admirateurs de nature, les amateurs de pêche, etc.» qui jettent sans penser leurs déchets. Les restants de Tim Hortons prennent des années à disparaître. J’écris aussi au ministère de faune. Toutes les personnes qui achètent un permis de pêche devraient payer 1 $ pour avoir un sac réutilisable et ramener tout ce qu’il amène dans le bois chez eux, plastique, styromousse, bout de fils de pêche, etc. C’est tellement beau la nature et nous sommes gâtés d’être capables de faire des activités dehors, mais s’il vous plaît ma nature n’est pas une poubelle. Respectez mère Nature.

Janet Osborne