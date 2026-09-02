La fête au village de retour à Danville cette fin de semaine

Danville — Après plusieurs années d’absence, l’événement de la fête au Village sera de retour à Danville les 4, 5 et 6 septembre prochains.

On se rappellera que ce rendez-vous annuel festif, chapeauté par les Chevaliers de Colomb du conseil 3322, avait pris fin en 2018 après tout près de 40 ans d’existence. Une multitude de facteurs tels que l’absence de relève et les coûts d’organisation sans cesse grandissants, avaient notamment été évoqués à ce moment afin d’en justifier la triste décision.

Les Chevaliers de Danville relancent donc l’aventure avec l’espoir de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible et de retrouver un peu de cette atmosphère unique qui enveloppait la municipalité lors des festivités de l’époque.

L’ensemble des activités qui se tiendront aux abords même du site de la salle du conseil 3322 situé au 77 de la première avenue viendront assurément compléter de belle façon le traditionnel Symposium des arts, qui se déroulera en parallèle au travers de divers sites d’expositions danvillois.

C’est donc dire que l’offre touristique et sociale sera des plus garnies au cours de ce weekend de la fête du Travail.

Comme mentionné d’entrée de jeu, il s’agit d’une reprise des activités pour ce rendez-vous familial historique, qui jadis occupait une place prépondérante dans l’agenda annuel des gens de la région, lequel pouvait permettre d’accueillir quelques milliers de visiteurs au cours de la fin de semaine.

En dépit du fait qu’il n’y aura pas de tournoi de balle organisé au parc Donald-Roy, il n’en demeure pas moins qu’il sera possible pour les jeunes et moins jeune de se réunir au terrain et de disputer des joutes amicales avec comme seul but le plaisir de participer.

En ce qui a trait à la programmation en tant que telle, le comité organisateur aura su rassembler bon nombre de partenaires, afin de présenter une grille d’activités qui saura rejoindre et plaire à toute la famille. Ainsi, le tout débutera gracieusement le vendredi midi avec un diner de blé d’Inde et hot-dog sur contribution volontaire.

Suivra le bingo des Chevaliers sous le chapiteau à compter de 19 h et le début des activités au terrain de balle au même moment. Le samedi marquera le début de la programmation familiale, ainsi que celui des volets dit bazar artisanal et musique en continu.

Le tournoi de fers, le tournoi de crible, la période de billard libre, les jeux gonflables, le maquillage pour enfants, le service de bar et les kiosques de rafraîchissements, la présence de créateurs locaux, le gala folklorique, de même qu’une ambiance aux sonorités rétro le samedi soir et country le dimanche, viendront compléter un horaire diversifié et très intéressant pour tout le monde. Ajoutons à cela un repas de style buffet servi à compter de 17 h et au coût de 20 $ par personne le samedi, de même que le souper spaghetti des Chevaliers proposé le dimanche soir à pareille heure viendra sans aucun doute ajouter une touche des plus rassembleuses à l’événement, prendre note qu’il en coûtera 15 $ par adulte pour participer au repas spaghetti, alors que le tout sera gratuit pour les 12 ans et moins.

C’est donc une invitation à laquelle le comité organisateur, ses bénévoles et généreux collaborateurs invitent la population au cours de la présente fin de semaine des 4, 5 et 6 septembre 2026.