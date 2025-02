Cannabis, cocaïne, crack et métamphétamine sur la rue Gouin à Richmond

Richmond — Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Val Saint-François ont procédé le 12 février dernier à une perquisition dans une résidence de la rue Gouin à Richmond en lien avec de la vente de cannabis illicite et autres substances.

Cette perquisition découle d’une courte enquête menée grâce à de l’information provenant du public. Plusieurs policiers du poste de la MRC ont participé à cette opération qui aura permis la saisie d’une petite quantité de cannabis illégal, une petite quantité de cocaïne, une petite quantité de crack, plus de 230 comprimés de métamphétamines, des comprimés de médicaments d’ordonnance et plus de 3600 $ en espèce.

Le résident des lieux, un homme de 51 ans, pourrait faire face à une kyrielle d’accusations en lien avec le cannabis illicite et les autres substances trouvées.