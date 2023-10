Une résidence lourdement endommagée par les flammes

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Une résidence de Saint-François-Xavier-de-Brompton a été lourdement endommagée par les flammes lors d’un incendie survenu dimanche. Les pompiers parlent d’une perte totale.

Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor ont reçu l’appel à 4 h 45 pour se rendre au 117, 6e Rang Nord, à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« C’est une dame à travers les bois qui a observé les flammes. Sur les lieux, il n’y avait aucun véhicule. Le feu avait commencé à percer le toit. Personne n’était en mesure de nous dire s’il y avait des occupants. Nous avons donc procédé à une recherche primaire en mode sauvetage comme si une personne manquait à l’appel », raconte le capitaine Frédéric Saint-Laurent, de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.

Après quoi, quarante minutes plus tard, les pompiers sont tombés en recherche secondaire toujours dans le but de trouver quelqu’un prisonnier des flammes. « Il n’y avait aucune victime. Nous avons su plus tard que les occupants se trouvaient à Sherbrooke et à Montréal », précise le capitaine Saint-Laurent.

L’incendie était localisé côté cuisine de la résidence de deux étages. « Nous avons procédé à une attaque agressive pour venir à bout des flammes. Il s’agissait d’une vieille structure de bois qui comportait plusieurs racoins, ce qui a compliqué l’intervention des pompiers », soutient le capitaine Saint-Laurent.

Les pompiers ont rapidement pris le contrôle du foyer d’incendie, mais le feu s’était déjà faufilé vers le toit. Ils ont combattu les flammes jusqu’à 9 h 30 le matin.

Une heure après le début du combat, les pompiers de Windsor ont fait appel à du renfort de Richmond et de Saint-Claude.

« La maison a été lourdement endommagée. Il s’agit fort probablement d’une perte totale. Il ne faut pas oublier qu’il n’y avait aucun réseau d’eau. Nous avons donc fonctionné avec des camions-citernes. Quoi qu’il en soit, au niveau de l’eau, tout a bien été. Nous avons même eu un surplus d’eau. », affirme M. Saint-Laurent.

L’enquête se poursuit en ce qui concerne la cause de l’incendie. « Par contre, nous regardons sérieusement du côté d’un problème électrique. Mais l’enquête n’est pas terminée », ajoute le capitaine Saint-Laurent, en mentionnant que le brasier faisait rage depuis un certain temps avant l’arrivée des pompiers.