La pluie et le vent causent des dommages à Saint-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Des vents violents et de fortes pluies ont touché la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton mardi en fin d’après-midi.

Les dommages sont importants : chemins endommagés, arbre déraciné, sentiers détruits, routes temporairement fermées.

Sur l’autoroute 55, un arbre déraciné s’est échoué sur une partie de la route occasionnant la fermeture d’une voie de circulation sur quatre.

À Saint-François, les rangs 2, 5 et 6 ont particulièrement été touchés par les pluies diluviennes et par les vents violents. Le chemin Préfontaine a été endommagé. Le sentier du Ruisseau, sur la rue Leblond, a demandé l’intervention des autorités municipales. Des dommages ont également été causés sur le chemin de la Rivière, sur la côte des Chapelets et sus la rue des Mésanges.