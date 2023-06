Perquisitions dans le région

Estrie — Les enquêteurs du CSMRC Richmond (Val Saint-François, Granit et Val des Sources) et de la DECCO Estrie de la Sureté du Québec ont procédé à des perquisitions dans des résidences de l’Haut-Saint-François, de Val-des-Sources et de Mégantic le lundi 5 juin dernier en journée.

C’est une courte enquête visant un réseau de vente de stupéfiants qui a mené les policiers à l’arrestation de la tête dirigeante présumée du réseau (Bruno Goyette, 36 ans, détenu, comparution prévue aujourd’hui au palais de justice de Sherbrooke).

Sur les lieux des différentes perquisitions, les policiers ont procédé à la saisie de cannabis, de cocaïne ainsi que de comprimés de méthamphétamine.

Goyette devrait comparaitre sous des chefs d’accusation de trafic de stupéfiants et de possession dans le but de faire le trafic.

Outre les stupéfiants saisis, du poivre de cayenne fût également saisi de même que 3 véhicules qui eux furent saisis en bien infractionnels. Également outre Goyette, trois hommes furent arrêtés et pourraient faire face à des accusations en lien avec ce réseau à une date ultérieure.

Perquisition

Somme d’argent en valeur canadienne

Poivre de Cayenne

Trois véhicules en biens infractionnels

Plus de 110 grammes de cannabis illicite

Plus de 330 gr de cocaïne

Plus de 1500 Comprimés de méthamphétamine