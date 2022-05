Multiples interventions policières dans le Val St-François

Val St-François — le 1er mai, un résident de Windsor de 50 ans a été arrêté alors qu’il circulait sur la rue Principale, à Val-Joli. Ce dernier a échoué l’alcootest. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours. De plus, son véhicule a également été saisi pour une période de 30 jours dans son cas, puisqu’il conduisait avec un taux d’alcoolémie du double à la limite permise.

Grand excès vitesse à Melbourne

Le 1er mai vers 21 h 30, les policiers ont capté un conducteur qui circulait à 166 km/h sur la route 116, dans une zone de 90 km/h. Le contrevenant, un homme de 48 ans, a reçu un constat d’infraction de 1 470 $ et 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu pour une période de 7 jours, telle que le prévoit le Code de la sécurité routière en matière de grand excès de vitesse.

Plusieurs saisies de véhicules

Les policiers sont intervenus auprès de quatre contrevenants ayant commis des infractions qui mènent à la saisie de leur véhicule pour une période de 30 jours. Le 30 avril vers 13 h, un septuagénaire de Foster avec un permis sanctionné pour des infractions reliées à l’alcool au volant a été intercepté pour un arrêt obligatoire non respecté. Il s’est vu remettre un constat de 2 250 $ pour avoir conduit avec un permis sanctionné et s’est fait saisir son véhicule. Le 30 avril peu avant 22 h, un individu de 29 ans de Sherbrooke avec un permis sanctionné pour amendes impayées a été intercepté alors qu’il circulait sur la route 216 à Stoke, ce qui lui a valu un constat de 494 $ en plus de la saisie de son véhicule. Le 30 avril peu avant 23 h, un individu de 44 ans de Valcourt a été intercepté alors qu’il circulait en moto sur la route 222, à Valcourt, avec un permis sanctionné. Il a reçu quatre constats d’infraction, soit pour avoir circulé avec un permis sanctionné (amende 494 $), pour avoir fait utilisation d’une plaque factice (amende 317 $) pour avoir utilisé un véhicule remisé (amende 494 $) et pour circuler en véhicule alors qu’il n’est pas assuré (amende 519 $). Sa moto a également été saisie. Puis le 1er mai peu après 22 h, un résident de St-François-de-Xavier-de-Brompton âgé de 40 ans a été intercepté alors qu’il circulait sur le chemin Chabot dans cette municipalité avec un permis sanctionné pour des amendes impayées. Il a reçu un constat d’infraction de 494 $ et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours, tout comme les contrevenants précédents.