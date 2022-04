Arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies

Val Joli - Dans la nuit du 16 avril, vers 4h15, les policiers du poste de la MRC du Val St-François ont été appelés à se rendre sur la rue de l’érablière à Val Joli après qu’un citoyen ait constaté que deux jeunes hommes se trouvaient en fâcheuse position sur le terrain de sa résidence.

Tout indique que le conducteur de 20 ans, et son passager se sont retrouvés dans l’entrée privée de la résidence, il aurait tenté de faire demi-tour, mais est allé heurter un cabanon qui se trouvait au bout de l’entrée, causant des dommages importants au cabanon. Le conducteur aurait ensuite tenté de quitter en reculant de façon erratique, en circulant sur le gazon pour ensuite se retrouver pris sur une énorme pierre de l’aménagement paysager qui se trouvait devant la maison . Les plaignants ont fait appel aux policiers alors que les deux jeunes, visiblement en état d’ébriété, tentaient de se sortir de cette de cet impasse.

Le conducteur de 20 ans de Danville a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les échantillons d’haleine prélevés ont révélé des taux d’alcool supérieurs à la limite permise. Le contrevenant a été libéré et devrait comparaitre à une date ultérieure, en lien avec cet événement. Il a reçu un constat d’infraction visant l’alcoolémie zéro pour un montant de 494$ assorti de 4 points d’inaptitude. De plus, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours pour avoir conduit avec les capacités affaiblies par l’alcool et son véhicule a été remorqué.

Personne n’a été blessé lors de l’évènement.