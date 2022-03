Ulverton - Les pompiers du Service de sécurité incendie de la région de Richmond ont secouru, samedi en début d’après-midi, un homme coincé sous un tracteur sur une terre à bois, à proximité de la route 143, à Ulverton.

Un homme a effectué des manœuvres pour trainer des arbres à l’aide de son tracteur qui s’est soudainement renversé sur lui toujours au volant du véhicule agricole.

L’homme est demeuré conscient du début à la fin des manœuvres afin de le soustraire de sa position précaire et potentiellement instable. L’une de ses jambes ainsi qu’une épaule sont restées bloquées durant plusieurs bonnes minutes sous le poids du tracteur.

Les pompiers ont eu recours à une pelle mécanique se trouvant à proximité des lieux afin de soulever lentement le tracteur à l’aide de plusieurs chaînes dans le but de pouvoir extirper la victime.

« Pas moins de 16 pompiers présents sur place. Ils ont dû faire preuve de beaucoup de minutie, d’ingéniosité et d’habilité dans une telle circonstance, afin de manœuvrer avec la plus grande prudence et sécurité », souligne le directeur adjoint du SSIRR, Steve St-Laurent, qui a supervisé la partie du travail des pompiers sur place.

Ils se sont servis à l’occasion des arbres autour de la scène pour attacher et stabiliser le tracteur, tout en ayant recours au besoin à de multiples blocs de bois et des coussins de levage.

C’est après plusieurs minutes que l’on a réussi à sortir l’homme de sa fâcheuse position.

Le terrain étant extrêmement glissant, on a dû avoir recours à une chaine humaine afin de pouvoir sortir la victime de la forêt jusqu’à l’ambulance.