Val-des-Sources : des enquêtes policières qui demeurent sans réponses pour le moment

Val-des-Sources (RL) —Les semaines, voire les mois, passent et très peu de nouveaux éléments et informations publiques ressortent de l’enquête sur la disparition de Serge Boutin, 53 ans. Cet homme qui avait été enlevé sur la rue Fréchette au début du mois de juillet 2021 à Val-des-Sources.

Situation similaire dans le dossier du possible accident de chasse, survenu le 14 novembre dernier, dans un petit boisé aux abords du chemin l’Oiseau Bleu dans le secteur des Trois-Lacs, qui a malheureusement causé la mort d’un homme de 44 ans.

Toutefois, selon la porte-parole de la sûreté du Québec en Estrie, la sergente Valérie Beauchamp, cela ne veut nullement dire que les dossiers ne progressent pas pour autant.

« Les démarchent se poursuivent, afin de tenter de localiser et de retrouver M. Boutin. Bien que nous n’ayons aucun élément nouveau à divulguer pour le moment, je peux vous assurer que le travail se continue dans cette affaire. Pour ce qui est du dossier du possible accident de chasse, nous sommes présentement encore en attente de résultats d’expertises, des analyses qui peuvent parfois prendre un certain temps dans de telles situations. », de mentionner Mlle Beauchamp.

Rappelons également qu’après l’arrestation de deux personnes en août dernier, le service d’enquête sur les crimes contre la personne de la SQ avait demandé l’aide du public en octobre, afin d’identifier un troisième individu qui pourrait être potentiellement impliqué dans l’enlèvement de Serge Boutin. Des photos de l’homme sont d’ailleurs disponibles sur le site internet de la sûreté du Québec à l’adresse : www.sq.gouv.qc.ca

Quiconque aurait des renseignements ou des informations à communiquer dans l’un ou l’autre de ces dossiers, peuvent le faire en communiquant directement avec la Sûreté du Québec en Estrie au : 819-564-1212.