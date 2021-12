Armes à feu : une opération fructueuse pour les policiers

Richmond (GA) - Menée par l’escouade régionale mixte (ERM) Estrie, une opération policière aura permis de saisir plusieurs armes à feu illégales.

Les policiers sont intervenus le 14 décembre à Richmond, à Cleveland et à Melbourne. Ils ont procédé à six perquisitions dans des résidences et dans des véhicules.

Ainsi, l’escouade a saisi deux armes de poing, 15 armes longues, dix armes à air comprimé et quatre silencieux.

Les policiers ont également mis la main sur une importante quantité de munitions ainsi que sur de l’équipement servant à la fabrication d’armes et de minutions.

Finalement, 8230 $ en argent canadien et une certaine quantité de cannabis, de cocaïne et de méthamphétamine ont été saisis.

Michael Beauregard, 26 ans, de Cleveland, a été arrêté et rencontré par les enquêteurs. Il a comparu le 15 décembre au palais de justice de Sherbrooke pour des accusations en matière de trafic d’armes à feu. Un homme de 28 ans a également été arrêté et libéré sous promesse de comparaître. Il devra se présenter à la cour à une date ultérieure.

Cette opération a mobilisé une trentaine de policiers de différentes unités de la Sûreté du Québec.

Elle s’inscrit dans la Stratégie Centaure ayant pour mandat d’assurer une pression sur le crime organisé en matière d’armes à feu illégales au Québec.