Une opération en matière de stupéfiants et d’armes à feu est présentement en cours

Richmond (GA) — L’escouade régionale mixte (ERM) Estrie effectue présentement une opération en matière de lutte au trafic de stupéfiants et d’armes à feu.

L’intervention policière vise un réseau spécialisé dans le trafic de stupéfiants et d’armes à feu dans le secteur de Richmond, de Cleveland et de Melbourne.

« Ce matin, les policiers ont débuté des perquisitions dans quatre lieux et deux véhicules, à Richmond, Cleveland et Melbourne. Pour le moment, un homme de 28 ans a été arrêté et sera rencontré par les enquêteurs. Le bilan des saisies sera transmis ultérieurement puisque les perquisitions sont toujours en cours », raconte Valérie Beauchamp, porte-parole de la Sûreté du Québec

Cette opération mobilise une vingtaine de policiers de différentes unités de la Sûreté du Québec.