Un incendie cause pour plusieurs centaines de milliers de dollars de pertes à Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor(RL) —Un incendie d’une très forte intensité a complètement ravagé un bâtiment de type hangar, de même que l’ensemble de son contenu d’entreposage, dimanche soir à Saint-Georges-de-Windsor.

Desservant cette portion du territoire, les pompiers de la caserne 43 de Val-des-Sources ont été appelés à se rendre au 132 de la route 249, afin de combattre un incendie de garage.

L’appel fut reçu à 22 h 26 et dès l’arrivée des premiers sapeurs, le constat était qu’il s’agissait déjà d’un embrasement généralisé où il devenait impossible de pénétrer à l’intérieur du bâtiment.

Le mandat des 21 pompiers dépêchés sur les lieux fut alors de contenir les flammes au maximum, évitant ainsi que celui-ci ne se propage à la résidence située environ une cinquantaine de mètres en amont.

L’aide des services de protection incendie des villes de Danville et de Wotton, venus en renfort avec leur citerne respective, auront contribué de manière significative à l’apport en eau, car jumelés à ceux de Val-des-Sources c’est un total de quatre citernes, qui étaient sur place lors de cette intervention majeure.

« L’alerte générale aura nécessité beaucoup de précautions et de manœuvres défensives, car le hangar abritait notamment plusieurs véhicules récréatifs, des roulottes et des voitures, tous remisés pour la période hivernale. De plus, comme il s’agit d’un hangar-garage, c’est donc dire qu’il y avait assurément présence d’autres combustibles et contaminants, dont il fallait absolument prendre en compte de notre côté.

Par conséquent, nos efforts ont été concentrés à circonscrire le brasier ; un travail réussi, mais qui aura finalement pris toute la nuit, alors que l’intervention s’est officiellement terminée vers les 5 h 15 lundi matin. », de commenter M. Alain Chainé, directeur du service incendie de Val-des-Sources.

On ne rapporte fort heureusement aucun blessé lors des évènements, mais les dommages matériels quant à eux peuvent très certainement être estimés à plusieurs centaines de milliers de dollars.

Bien que les premières constations porte à croire que le feu serait d’origine accidentelle, la sureté du Québec a tout de même ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les éléments ayant mené à l’incendie et sinistré par le fait même, non seulement le propriétaire de l’endroit, mais également les quelques dizaines de locataires des lieux, très sévèrement touchés par la perte de leur bien