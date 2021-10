Deux femmes gravement blessées dans une collision sur la route 116 à Cleveland

Cleveland(RL) —Une collision frontale impliquant deux voitures est survenue vers 17 h 15 vendredi soir, sur la route 116 à la hauteur de la municipalité de Cleveland. Pour une raison encore inconnue, l’un des véhicules aurait dévié de sa trajectoire pour aller percuter la voiture circulant en sens inverse.

« Les deux conductrices, qui étaient seules à bord de leur véhicule respectif, ont subi des blessures graves et ont été transportées au centre hospitalier où leur état est jugé critique. La route 116 est actuellement fermée à la circulation afin de permettre à l’expert en reconstitution d’accident de la Sureté du Québec de faire la lumière sur les circonstances ayant mené à l’impact. La circulation est possible dans le secteur via une route de contournement. », mentionna la Sergente Hélène St-Pierre, porte-parole de la SQ.

Plus de détails à venir…