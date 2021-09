Délit de fuite à Val-des-Sources : Un suspect de 58 ans arrêté

Val-des-Sources(RL) — Les derniers développements dans le dossier de l’accident avec délit de fuite survenu hier au coin des rues Olivier et 1re Avenue à Val-des-Sources font état de l’arrestation d’un suspect âgé de 58 ans. L’individu se serait rendu au poste de la sureté du Québec de la MRC des Sources en soirée jeudi. Ce dernier fut rencontré, puis pris en charge par les enquêteurs et devrait comparaître au palais de justice de Sherbrooke un peu plus tard aujourd’hui relativement à cette affaire. La sergente Valérie Beauchamp, porte-parole de la sureté du Québec en Estrie, indique que l’état de santé de la victime se serait malheureusement aggravé au cours des dernières heures, ce qui fait en sorte que l’on craint maintenant pour la vie de l’homme de 64 ans.