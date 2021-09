Délit de fuite à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) — Vers 6 h jeudi matin, les policiers ont été appelés sur les lieux d’un accident impliquant une voiture et un piéton au coin des rues Olivier et de la 1re avenue à Val-des-Sources. Selon l’agent Valérie Beauchamp du service de renseignements de la sureté du Québec, un homme de 64 ans aurait subi des blessures importantes après avoir été happé par un véhicule en provenance du boulevard Olivier. Selon les premières constations, l’incident serait survenu alors que le véhicule s’engageait sur la 1re avenue par la gauche.

Après l’impact, l’automobiliste aurait poursuivi sa route et fuit les lieux de l’accident sans porter assistance à la victime. Le piéton a été transporté d’urgence dans un centre hospitalier de la région afin d’y soigner ses blessures, fort heureusement on ne craindrait toutefois pas pour sa vie. La police est actuellement à la recherche du véhicule impliqué, mais pour le moment aucune description n’a encore été rendue publique. Les experts en reconstitutions de la sureté du Québec étaient toujours sur place en fin d’avant-midi jeudi, afin de tenter de faire la lumière sur les évènements. Plus de détails à venir dans ce dossier…