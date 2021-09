La place de la traversée est déjà la cible de vandales

Val-des-Sources(RL) — Triste situation à Val-des-Sources, alors que la nouvelle place de la Traversée, inaugurée il y a quelques semaines à peine, a été la cible de vandales au cours des derniers jours. En effet, les autorités de la ville ont tôt fait de remarquer la disparition du petit module d’identification de la municipalité (#valdessources) avec lequel la population se prenait en photos lors de l’ouverture et qui avait été installé à une rambarde par des attache-câbles en nylons. Or, il appert que celles-ci ont été coupées et que le module fait d’aluminium et de PVC fut vraisemblablement projeté dans le gravier au bas du nouveau site populaire. La direction municipale se disait bien évidemment très déçue de la tournure des évènements : « C’est vraiment désolant de constater que de tels gestes sont posés au détriment des efforts que des gens mettent en place pour améliorer leur milieu de vie. Cela dit, nous avons pu récupérer le module malheureusement lourdement endommagé et nous le ferons réparer ou encore complètement refaire au besoin. Il faut comprendre aussi que ce genre de choses engendre des dépenses supplémentaires imprévues et surtout, qui seraient facilement évitables. » De nous confier M. Georges-André Gagné, Directeur-Général de la ville. Ce dernier mentionna également que des personnes ont aussi été interpellées au cours de la semaine, alors qu’ils se promenaient dans les sections libres sur le dessus des kiosques-conteneurs. « Des caméras seront installées très prochainement afin d’accentuer la sécurité des lieux, mais nous demandons la collaboration de tous les usagers et visiteurs, pour nous aider à maintenir l’ensemble des installations citoyennes en bon état. Il est clair que ce sont des gestes gratuits que nous ne pouvons tolérer pour le bien de notre communauté. », a-t-il poursuivi. Ce dernier confirma également qu’une plainte a été déposée à la sureté du Québec relativement à ce dossier.

Rappelons que le site de la Traversée, situé sur la rue Jeffrey près du puits minier, est actuellement ouvert au public tous les jours de 8 h à 20 h.