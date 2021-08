Deux sorties pour le service incendie de Val-des-Sources au cours de la dernière semaine

Val-des-Sources(RL) — Après quelques semaines fort heureusement plutôt calmes pour les pompiers de la caserne de Val-des-Sources, ces derniers ont récemment été appelés à répondre à deux appels dans un intervalle de quelques jours seulement. Tout d’abord vers 16 h 45 le 23 juillet dernier, la brigade fut dépêché sur le 3e rang dans le secteur de Saint-Georges-de-Windsor, alors qu’un tracteur de ferme était la proie des flammes. « Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, il s’agissait déjà d’un embrasement généralisé, notre travail consista alors à contenir les flammes et procéder à l’extinction complète de l’incendie. Comme l’équipement se trouvait à l’extérieur au moment des faits, les dommages se sont limités au niveau du tracteur en question, lequel est une perte totale, ainsi que de ses accessoires. » Commenta M. Yannick Pinard, directeur adjoint. On ne dénote aucun blessé lors de cet évènement d’origine accidentel. Un problème d’ordre électrique ou mécanique pourrait être en cause dans ce dossier.

Déclenchement d’une alarme à l’hôpital

Le déclenchement d’une alarme au centre hospitalier de Val-des-Sources a amené les pompiers de la caserne 43 à se rendre sur les lieux un peu plus tard dans la semaine. Après de multiples vérifications, la demande d’intervention s’est finalement avérée être une fausse alerte. Une défectuosité ou anomalie électrique momentanée pourrait être à l’origine de l’appel d’urgence.