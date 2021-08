Enlèvement de Serge Boutin de Val-des-Sources

Québec– La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Serge Boutin, 53 ans, de Val-des-Sources. Les proches de celui-ci s’inquiétant de ne pas avoir de nouvelles ont rapporté sa disparition le 30 juillet à nos services.

L’enquête a rapidement démontré que l’homme aurait été victime d’un enlèvement Il a été vu pour la dernière fois le 7 juillet dernier, alors qu’il se trouvait sur la rue Fréchette dans le secteur de Val-des-Sources. Il portait un jean bleu foncé, un chandail gris, des espadrilles et avait avec lui un sac de type « banane ». Il se déplacerait à pied.

Tout indique que l’homme a été pris de force par 2 personnes et embarqué dans un véhicule de type Jeep Liberty de couleur gris. Il n’a pas été revu depuis et pourrait être séquestré, de sorte qu’il existe des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description des suspects

Premier suspect

Dans la cinquantaine

Taille : 1, 77 m (5 pi 9 po)

Poids : 66 kg (145 lb)

Cheveux : Gris

Deuxième suspect

Femme

Dans la cinquantaine

Taille : 1,63 m (5 pi 4po)

Poids : 63 kg (140 lvs)

Cheveux : Noirs

Description de Serge Boutin

Taille : 1, 75 m (5 pi 7 po)

Poids : 63 kg (138 lb)

Cheveux : Châtains

Yeux : Bleus

Il porte une courte barbe

Toute personne qui apercevrait Serge Boutin est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.