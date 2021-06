Triste noyade d’une fillette à Wotton

Wotton(RL) — Un drame est venu secouer toute une communauté jeudi dernier alors qu’une fillette de deux ans a été retrouvée inanimée dans un étang vers 14 h 45, transportée de toute urgence au centre hospitalier, son décès fût confirmé peu de temps après son admission. Selon la sergente Valérie Beauchamp, porte-parole de la sureté du Québec, tout indique qu’il s’agit d’un évènement accidentel où l’enfant aurait, semble-t-il, échappé quelques instants à la surveillance d’un adulte, pour se rendre au plan d’eau situé derrière une résidence du rang 2 de la petite municipalité de Wotton.

Cet incident d’une tristesse incommensurable aura bien évidement eu échos au cœur de la petite communauté, mais également sur l’ensemble de la MRC des Sources, alors que bon nombre de messages de sympathies et de soutiens à la famille déferlent sur les réseaux sociaux depuis le tragique évènement. Cet élan de solidarité est également parvenu jusqu’à l’hôtel de ville, alors que le maire monsieur Jocelyn Dion, se disait profondément attristé par la nouvelle, lui qui ne fût informé de la situation que tôt vendredi matin. « Une nouvelle vraiment épouvantable et toutes nos pensées vont à la famille en ces moments difficiles… » s’est-il respectueusement limité de mentionner sans plus autres commentaires.