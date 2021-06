Autre intervention rapide de la part des pompiers de Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) — Bien que les dernières semaines aient été relativement tranquilles pour le service de protection incendie de la ville de Val-des-Sources, il n’en demeure pas moins que quelques interventions rapides auront su certainement éviter le pire. Ce fut notamment le cas tôt dimanche dernier, alors qu’une équipe fut dépêchée sur la rue St-Roch près du quartier industriel, afin de répondre à ce qui était au départ, un appel d’incendie de résidence.

À l’arrivée des pompiers de la caserne 43, ces derniers ont fort heureusement plutôt remarqué, qu’il s’agissait de tout autre chose, alors que de la fumée s’échappait du dessous de la galerie. La vigilance du propriétaire ayant sonné l’alarme et l’intervention rapide des sapeurs auront permis d’enrayer promptement la situation avant que le foyer d’incendie ne prenne de l’ampleur et que celui-ci se propage à la structure de la galerie elle-même, ce qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus fâcheuses.

« L’origine du foyer d’incendie qui était en préparation est difficile à confirmer, cependant il est plus que probable qu’un article de fumeur tombé ou jeté par inadvertance sous la galerie et mêler à des feuilles mortes soit en cause dans ce dossier. » De commenter Alain Chaîné, directeur du service incendie, qui rappela du même coup toute l’importance de demeurer prudent et vigilant tout au long de l’année, mais encore plus lors de période de canicule et/ou d’absence prolongée de pluie.