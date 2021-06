Perquisition de stupéfiants à Val-des-Sources

Val-des-Sources - Le 20 mai dernier, les policiers de la MRC des Sources ont procédé à deux perquisitions simultanément à des domiciles de la rue St-Joseph, à Val-des-Sources. L’enquête a été initiée suite à des informations reçues du public et a permis l’arrestation des deux résidents. Un homme de 25 ans ainsi qu’un autre de 28 ans seront accusés de possession de stupéfiants, de cannabis illégal et de tabac de contrebande en vue d’en faire le trafic. Il y aura également accusation de possession d’armes prohibées, puisque l’opération policière a aussi permis de procéder à la saisie d’un poing américain et d’une bonbonne de poivre de Cayenne.