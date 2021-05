Un drame évité à Windsor

Windsor (SFT) —Un peu après minuit, lundi le 17 mai passé, la Régie intermunicipale Incendie de la région de Windsor est intervenue pour un début d’incendie dans une résidence de la rue Harley, près des rues Crabtree et du Parc. Le feu s’est déclaré dans le sous-sol, mais grâce à l’intervention rapide et efficace de l’équipe, la propagation a pu être contrôlée avec brio, laissant ainsi la structure du bâtiment intacte. La cause de cet incendie est, pour le moment, toujours inconnue.

Avez-vous changé vos batteries dans vos avertisseurs de fumée ? Sauvez des vies, changez-les avant qu’il ne soit trop tard!