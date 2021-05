Arrestation pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic à Racine

Le 16 mai, un automobiliste a été intercepté par les patrouilleurs de la MRC du Val-Saint-François sur la route 243, à Racine. Lors de l’interpellation du conducteur, l’agent a constaté une substance ressemblant à du haschisch dans l’habitacle du véhicule. Suite à la fouille du véhicule, plus de 1 100 comprimés de méthamphétamine, de l’ecstasy, du cannabis et des produits dérivés, du tabac de contrebande et 215$ furent saisis. En plus d’être accusé de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, le conducteur s’est vu saisir son véhicule. Le suspect est un homme âgé dans la trentaine connu des policiers. Il comparaitra ultérieurement.