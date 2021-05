Perquisition de stupéfiants à Val-des-Sources 

Val-des-Sources - Dans le cadre d’une enquête en matière de stupéfiants, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC d’Arthabaska ont effectué une perquisition chez un homme de 65 ans, à Val-des-Sources. Sa résidence du boulevard Coakley et son véhicule furent fouillés. Sur place, des comprimés de méthamphétamine, du matériel servant au trafic de stupéfiants et une arme à impulsion électrique ont été saisis. Le suspect fera face ultérieurement à des accusations de possession d’une arme prohibée et de possession de stupéfiants.