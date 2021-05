Un risque d’incendie rapidement enrayé à l’école l’Escale

Val-des-Sources(RL) —Une fois de plus la rapidité d’intervention des pompiers a fait toute la différence le 13 mai dernier. En effet, il était 16 h 23 lorsqu’une première alarme en provenance de la polyvalente l’Escale de Val-des-Sources retentit à la centrale. Or deux pompiers, également employés des travaux publics de la ville, ayant entendu l’appel sur les ondes et se trouvant aux abords de l’établissement scolaire, se sont précipité à l’intérieur afin de valider l’information avant le déclenchement d’une possible seconde alarme, celle-ci générale.

« Devant l’absence de flammes et de fumée, les gars sont entrés et sont allés rapidement voir le panneau électronique indiquant l’endroit provoquant l’alarme à l’intérieur. Connaissant très bien les lieux, ces derniers ont rapidement mis le cap sur le secteur de la piscine, où était désigné l’emplacement cible. Sur place, une fumée s’échappait du sauna situé dans l’un des vestiaires. Le foyer présentant le risque d’incendie a donc promptement été maitrisé par nos hommes, qui ont usé du système de douche pour arroser le tout et enrayer les risques. Pourrait -il s’agir d’une mauvaise blague qui a mal tournée, d’un simple oubli du système de chaleur en action ou encore d’une possible négligence humaine, on ne peut le déterminer pour le moment, mais une chose est sûre l’incident fut causé par une surchauffe importante de l’élément, qui a manqué d’eau et fait fondre des composantes du système. La situation aurait certainement pu prendre une tout autre tournure sans l’arrivée rapide sur les lieux de membres de notre équipe, dont je félicite d’ailleurs l’intervention. Fort heureusement, la situation s’est bien terminée et cela ne s’est pas produit durant les heures de cours en journée, soit au moment où l’ensemble des élèves étaient présents à l’école. Évidemment l’équipement a été débranché et sécurisé. », commenta M. Alain Chainé, Directeur du service incendie de la municipalité.