Un terrible feu dérobe tous leurs biens à une famille de Windsor

Windsor (SFT) —Le concept de donner au suivant, connaissez-vous ? C’est un concept qui pourrait s’avérer fort utile à cette famille nouvellement sans domicile, vu le feu survenu la fin de semaine dernière à Windsor. Si vous vous voulez aider, nous vous invitons à ouvrir les yeux afin de pouvoir dénicher une maison à louer à Windsor ou dans les environs pour la famille.

La jeune famille est composée de deux parents, de jumeaux d’un an et demi et d’un chien très calme. C’est après seulement une semaine de congé forcé que le père de la famille devra retourner sur la route, laissant ses enfants et sa conjointe seuls à la maison en semaine, après avoir vu son domicile ainsi que ses souvenirs partir en fumée devant ses yeux horrifiés. Les sinistrés ont heureusement déjà commencé à recevoir une vague d’aide, sous forme de dons de vêtements et jouets pour enfants. La famille proche du couple a aussi mis en place un GoFundMe sur Facebook et les gens sont extrêmement généreux. La famille est déjà éternellement reconnaissante de tout cet amour, comme elle doit recommencer à zéro. Faites une bonne action, parlez-en ! Aidez cette famille dans le besoin à trouver un endroit !

Pour le lien vers la campagne GoFundMe, c’est par ici ;

https://gofund.me/b16192e8