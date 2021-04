Un début d’incendie rapidement maitrisé grâce à la vigilance d’un citoyen

Val-des-Sources(RL) —La vigilance d’une personne circulant sur le chemin Saint-Georges Nord aura très certainement aidé à éviter un incendie sur l’heure du midi vendredi dernier. En effet, l’individu a remarqué la présence de fumée qui s’échappait d’un véhicule garé dans la cour d’une résidence et à quelques pas seulement de la maison. Or, ce dernier s’est précipité pour aller aviser la personne se trouvant à l’intérieur du domicile et également prévenir les pompiers.

« À notre arrivée nous avons aperçu de la fumée qui semblait provenir de la partie avant du véhicule. Dès lors, notre équipe a déployé ses efforts pour intervenir promptement, afin de contenir le foyer d’incendie qui se situait sous le moteur. À ce stade-ci, on ne pourrait confirmer un problème électrique ou encore une fuite d’huile pourrait être à l’origine de la situation. Tout porte à croire que l’évènement serait de nature accidentelle, mais on ne connait pas à combien s’élève la valeur des dommages pour l’instant. », relata le directeur du service de protection incendie de Val-des-Sources, M. Alain Chaîné.

Celui-ci en profita d’ailleurs pour souligner le geste du citoyen qui est rapidement intervenu sur les lieux. « Il est certain que son intervention aura su limiter considérablement les risques de dommages qui auraient pu en découler. D’autant plus que la propriétaire nous indiquait avoir garé son véhicule au retour d’une sortie effectuée un peu plus en journée, sans avoir eu le moindre soupçon d’une problématique en cours de route. », a-t-il conclu.