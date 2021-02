Semaine marquée de plusieurs interventions pour le service incendie de Richmond

Richmond(RL) —Les pompiers du service de protection incendie de la région de Richmond ont été appelés à intervenir en trois occasions au cours de la dernière semaine. Tout d’abord un violent incendie a complètement détruit une résidence du 7e rang à Ulverton dans la nuit du jeudi 11 février. L’appel reçu quelques minutes après minuit aura déclenché une alarme générale pour un feu de cheminée lequel aura mené 23 pompiers de la caserne 60 sur place. En dépit d’un déploiement rapide sur les lieux, les pompiers se sont en mode défensif afin de tenter de diminuer l’intensité du brasier qui s’était d’ores et déjà propagé à toute la demeure, laquelle était d’ailleurs en rénovation. Selon les informations recueillies, il s’agirait d’un feu de nature accidentelle qui pourrait avoir pris naissance en raison d’une surchauffe au niveau de la cheminée. À noter que le couple résident de l’endroit dormait au moment des évènements et ce sont des crépitements entendus qui auraient sorti les occupants de leur sommeil. Rapidement pris au piège par les flammes, l’homme a donc dû fracasser une fenêtre de la chambre afin de sortir in extrémis et extirper sa conjointe de la maison pour ainsi tous deux échapper aux flammes. Fort heureusement on ne rapporte que des blessures mineures alors que l’homme a subi des brûlures à une main et au cou pour la dame. Les pertes matérielles sont estimées à environ 300 000 $.

Ensuite, le samedi 13 février à 12 h 51, l’équipe A du SSIRR fut demandée en assistance aux ambulanciers sur la piste de ski de fond #8, située près du chemin Lay à Melbourne, afin de procéder à l’évacuation d’une personne par traineau. Selon les informations recueillies, l’homme d’une trentaine d’années aurait subi un traumatisme au bas de la colonne, mais dont on ne connait cependant pas la gravité pour l’instant. L’individu a par la suite été transporté au CHUS de l’hôpital Fleurimont pour y recevoir les soins appropriés.

Quelques heures plus tard, un incendie s’est déclaré sur le balcon extérieur d’un logement de la rue Wilfrid, alors qu’un cendrier renversé sur une housse de barbecue fut à l’origine des flammes. L’intervention rapide des sapeurs aura permis de contenir rapidement l’incendie, qui au finale n’aura causé que des dommages limités.

Ajoutons également à cela une fausse alerte dimanche provenant cette fois d’une résidence de la Place Terry à Cleveland, laquelle munie d’une alarme silencieuse reliée à une centrale, a déclenché une alerte en raison d’un surplus de fumée provoquée par une opération d’allumage d’un système de chauffage d’appoint au bois.