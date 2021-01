Le feu laisse une résidente de Danville dans le besoin

Danville(RL) — Nouvellement installée à Danville depuis à peine trois mois, Mme Suzie Charron se retrouve maintenant à la rue suite à l’incendie qui a complètement ravagé la petite maison qu’elle louait sur le chemin Nicolet Falls le 18 décembre dernier. Selon les informations obtenues, le brasier aurait pris naissance dans un bac à ordures extérieur où des cendres avaient été déposées. Tout indique que le feu aurait couvé quelques heures avant de finalement s’embraser de nouveau et s’attaquer au bâtiment principal. « C’est absolument terrible !!! S’exprima d’entrée de jeu la dame… “C’est littéralement toute ta vie que tu perds dans un tel incendie. Tous tes biens, tous tes souvenirs c’est l’horreur. Cela dit, ce qui me déchire le cœur encore plus, c’est la perte de mes deux chats qui ont péri dans l’incendie. Vivant seuls, c’étaient de véritables compagnons et j’avais une affection particulière pour l’un d’entre eux, alors qu’il me prenait un peu comme sa maman si je peux dire et ça me rendait vraiment très heureuse”, a-t-elle commenté. Cette dernière, qui venait tout juste de terminer des travaux d’aménagements à son domicile, dit avoir tourné ses pensées vers Dieu lors des évènements, l’implorant de lui venir en aide. “Je ne savais pas quoi faire, mais étant croyante je me suis recueillie et j’ai eu comme un sentiment que des gens allaient me venir en aide et j’avoue que ça m’a rassurée un peu. Le message reçu n’était pas erroné, car des membres des alcooliques anonymes, organisme dont je fais partie depuis mes 21 années d’abstinences complètes, se sont mobilisés pour me venir en aide financièrement, de même que des citoyens, les chevaliers de Colomb de Danville ainsi que le maire M. Michel Plourde, que je remercie tous du fond du cœur.” De poursuivre la victime qui ne possédait pas d’assurances. À noter qu’une levée de fonds a d’ailleurs été mise en ligne via la plateforme Gofundme.com, afin de lui venir en aide. De plus, Mme Charron qui est généreusement hébergée chez des amis présentement, est activement en recherche d’une petite maison à louer dans les environs, ayant développée une électrosensibilité et une chimicosensibilité également au fil des ans, cette dernière affirme pouvoir difficilement habiter un milieu urbain, voilà qui était justement une des raisons justifiant son départ de la grande région de Montréal l’automne dernier.

Lorsque le journal a rejoint le directeur du service incendie de Danville, M. Alain Roy, ce dernier tenu à rappeler toute l’importance de disposer adéquatement des cendres de foyers, qui occasionnent malheureusement trop souvent ce type d’incendie. “Il est nécessaire de déposer des cendres dans un contenant métallique à l’extérieur et le plus loin possible de la maison ou de tout combustible. Il peut même être profitable de les accumuler dans un endroit enneigé sécuritaire et d’en disposer au printemps si cela est possible, cela en va de la sécurité des résidents.” Nous a-t-il mentionné. M. Roy nous indiqua également que l’âge avancé et les rénovations faites à la maison au cours des années auront assurément rendu la tâche plus ardue aux pompiers qui ont eu recours au support des casernes de Val-Des-sources, Kingsey Falls et de Saint-Félix lors de l’intervention, où l’on ne rapporte fort heureusement aucune blessure aux sapeurs.