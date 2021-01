Un incendie détruit une résidence du rang 9 à Saint-Claude

Saint-Claude(RL) —Une résidence située sur le rang 9 à Saint-Claude a été la proie des flammes dans la nuit du 3 janvier dernier. Fort heureusement le propriétaire, M. André Gélineau âgé de 76 ans n’a subi aucune blessure, lui qui était seul à la maison au moment des évènements. Pour ce qui est de la résidence, celle-ci a été très lourdement endommagée et par malheur l’homme ne détenait pas d’assurance. A priori selon les informations recueillies auprès de la famille, l’incendie aurait pris naissance au niveau d’un poêle aux granules et se serait rapidement propagé au reste de la demeure. Toujours selon ce qu’il nous a été possible d’apprendre par le fils du propriétaire, M. Steve Gélineau, la grande majorité du bâtiment est irrécupérable mis à part une partie du plancher et quelques murs.

« Mon père a bâti cette maison de ses mains il y a de cela environ 50 ans et de la voir détruite de cette façon c’est vraiment difficile, d’autant plus qu’il n’a plus l’énergie d’avant en raison de son âge bien sûr, mais aussi de la maladie qu’il combat depuis plusieurs années. On ne peut pas les laisser tomber lui et ma belle-mère, il faut faire quelque chose pour leur venir en aide et c’est un peu ce que l’on tente de faire présentement. », nous confia M. Gélineau. La nièce de celui-ci et petite-fille des sinistrés, a également lancé un appel d’aide à la population sur Facebook au cours de la dernière fin de semaine et mis en ligne une levée de fonds sur la plateforme Gofundme.com, afin de tenter de recueillir des dons qui permettront de venir en aide aux résidents durement touchés. À noter qu’en raison du fait que la famille entend tout mettre en œuvre pour tenter de rebâtir la maison, tous les dons de matériaux sont les bienvenues en plus des dons en vêtements et bien entendu de ceux monétaires. Voilà donc un bien triste début d’année pour une famille de la région, qui tenait d’ailleurs par l’entremise de M.Steve Gélineau, à remercier toutes les personnes qui ont fait preuve de grande solidarité en apportant déjà aides et soutiens depuis les évènements.