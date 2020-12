Le conseil 2823 des Chevaliers de Colomb tient à remercier la population

Val-des-Sources(RL) - Les membres des chevaliers de Colomb de Val-Des-Sources appuyés par de fidèles bénévoles de l’organisme, tenaient aux abords de la 1re avenue leur traditionnelle guignolée annuelle durant la matinée du 27 novembre dernier. C’est donc avec reconnaissance que l’organisme désire remercier l’ensemble de la population qui a une fois de plus généreusement contribué à aider sa communauté dans le besoin. Les sommes recueillies seront donc partagées avec l’œuvre des paniers de Noël des Filles d’Isabelle de VDS. Les chevaliers de Colomb soulignaient également avoir également reçu quelques jouets en guise de donations, voilà certes des gestes qui permettront à leurs façons d’égayer le Noël de plusieurs enfants de la région.

Le conseil 2823 désire par ailleurs profiter de l’occasion pour remercier aussi ses précieux partenaires ; « Merci aux commerçants qui ont permis l’affichage et à nos médias locaux. Merci à la paroisse St-Isaac-Jogues pour la salle, merci aux employés de la Ville d’Asbestos qui nous ont permis de réussir notre activité annuelle. Un grand merci également aux fidèles bénévoles des Chevaliers de Colomb. Nous rappelons que les cartes de membres 2020-2021 et les Billets des œuvres sont disponibles en téléphonant à leur responsable de la chaîne téléphonique et au 819-879-7389 et 819-879-4612. » De souligner M.André Beaumier, Grand-Chevalier du conseil 2823 de Val-Des-Sources.

.