La maison de la famille Les Arbrisseaux : un montant amassé de 5735,30$

Windsor – Le 12 décembre à 18 h se tenait la grande soirée d’illumination de la Maison de la famille Les Arbrisseaux. Pour une cinquième année, l’événement clôture la campagne de financement Illumine nos familles pour 2 $. Lors de l’événement, Marie-Claude Tardif, directrice générale de l’organisme, a dévoilé un montant totalisant 5 735,30 $ (montant à jour 6 238,05 $). Étant donné les circonstances entourant la pandémie actuelle, tous et toutes étaient invité.e.s à participer, sur Facebook, à l’illumination des décors de Noël de la Maison de la famille située au 111, rue St-Georges à Windsor. De plus, lors de la soirée d’illumination, Catherine Deladurantaye, directrice adjointe, a fait la lecture d’un conte de Noël pour égayer le cœur des petits et des grands.

La campagne de financement, qui s’est tenue du 13 novembre au 12 décembre, visait à amasser des fonds pour permettre à l’organisme d’améliorer les services actuels et de mettre sur pied de tout nouveaux projets d’entraide qui répondent aux besoins des familles de la région.

Notons que la Maison de la famille Les Arbrisseaux est le seul organisme famille sur tout le territoire de la MRC du Val-St-François. « Nous tenons absolument à conserver la gratuité de nos activités et des services offerts par l’organisme », souligne Marie-Claude Tardif, directrice générale de l’organisme. En effet, la plupart des activités, des services et des différentes formes d’entraide de biens sont offerts gratuitement à toute la population du Val-St-François.

La Maison de la famille Les Arbrisseaux tient à remercier : La Fondation Justin Lefebvre, Monsieur Alain Rayes, député de Richmond-Athabaska, Cascades, Le Centre d’action bénévole de Windsor, Le Lave-auto Depan’Express, Dépanneur Vidéo Renaud, Provigo François Gauthier, Les ambulanciers et ambulancières de Windsor, Laboratoire dentaire Tech-Alliage, La Ville de Windsor, La Ville de Valcourt, La municipalité de St-Denis-de-Brompton, Le Canton de Melbourne, Le Canton de Valcourt, La MRC du Val-St-François et L’Association de spina‐bifida et d’hydrocéphalie de l’Estrie

Et un merci spécial à ceux et celles qui ont participé à la campagne en effectuant un don personnel sur la plateforme en ligne totalisant un montant de plus de 1 000 $.