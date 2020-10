Arrestation et perquisition pour trafic de stupéfiants.

Asbestos- Hier, le 29 octobre 2020, les policiers et les enquêteurs de la MRC Des Sources ont procédé à une perquisition et une arrestation relativement à du trafic de stupéfiants sur le ch. St-Georges Nord à Asbestos . Un homme de 37 ans d’Asbestos a été arrêté et libéré par promesse de comparaître. Il pourrait face à des accusations de trafic de stupéfiants et de recel.

Cette perquisition a permis la saisie d’environ 1 lb de cannabis, plus de 200 comprimés notamment de la méthamphétamine, plus de 1000$ en argent canadien, du tabac de contrebande et du matériel relié au trafic de stupéfiants. Le maître-chien de la Sûreté du Québec a également participé à cette opération.

Rappelons que tout évènement suspect ou acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec 1 800 659-4264.