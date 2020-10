Un week-end très chargé pour le service de sécurité incendie de Richmond

Richmond(RL) —Les derniers jours furent pour le moins fort occupés pour les pompiers de Richmond, alors que ces derniers ont dû répondre à quatre demandes d’interventions, dont trois uniquement dans la journée du samedi 24 octobre. Le tout a débuté avec une alarme résidentielle qui s’est déclenchée par erreur sur la 7e avenue, aux alentours de 3 h 50 dans la nuit de samedi. Par la suite, une sortie de route survenue en soirée, vers 20 h 43, a dépêché l’équipe B de la brigade avec les pinces de désincarcérations à la hauteur du kilomètre 78 de l’autoroute Joseph-Armand Bombardier dans le Canton de Melbourne.

La personne au volant avait cependant été en mesure de s’extirper sans blessure de l’habitacle avant l’arrivée des sapeurs. Pratiquement au même instant, soit plus précisément moins de 10 minutes plus tard, les pompiers se sont déplacés du côté de la Résidence Brunswick sur la rue Principale Nord, pour finalement constater fort heureusement qu’il s’agissait à nouveau d’une fausse alarme. Un quatrième appel d’urgence aura nécessité l’intervention de l’équipe A du service incendie dirigé par M. Alain Durocher, mais cette fois tôt lundi matin alors que la première chute de neige aura fort possiblement jouée un rôle dans la sortie de route survenue sur la 55, cette fois aux limites d’Ulverton. Malgré la demande des pinces de désincarcérations une fois de plus, celles-ci ne furent finalement pas requises pour dégager la personne qui s’en est elle aussi tirée indemne.

« Ce fût une fin de semaine remplie d’actions ça c’est certain, répondre à trois appels en une seule journée, ça faisait très longtemps que ce n’était pas arrivé. Quoi qu’il en soit, ce qui est important au final c’est que l’on ne dénote aucun blessé grave, ni de dommages importants. », conclua Steve St-Laurent, préventionniste et directeur adjoint de la caserne 60.