30 ans au service des bénévoles du CAB des Sources : Claude Daigle, agent administratif

Asbestos - Qui aurait dit qu’un jour, après un parcours d’études dans le domaine minier et de l’administration-comptabilité ainsi qu’un cheminement de vie et de travail ailleurs au Québec dans des domaines diversifiés, je trouverais ma destination ici dans ma ville natale au sein d’un organisme communautaire ; le CAB des Sources (anciennement la Mabob) en septembre 1990?

Je ne peux que remercier ceux et celles qui m’ont fait confiance pour prendre charge du volet de gestion administrative et comptable. Notre bel immeuble au 312, boul. Morin a beaucoup changé pour répondre aux besoins de la population. Au-delà de mon travail que j’accomplis avec plaisir, j’ai également donné ici en bénévolat tellement les besoins sont grands et que c’était tout naturel et être présent pour soutenir les bénévoles dévoués depuis toutes ces années. Merci à tous et toutes!

Pour l’occasion en guise de reconnaissance de ses loyaux services, la direction du CAB a remis un portrait à M. Claude Daigle avec le style de Tintin dont il possède toute la collection.