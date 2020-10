Une résidence lourdement endommagée par le feu à Ulverton

Ulverton(RL) - Les pompiers du service protection incendie de Richmond ont dû intervenir vers les 2 h dans la nuit du dimanche 11 octobre dernier, alors que la résidence du 358 de la route 143, était la proie des flammes à Ulverton. L’incendie, qui selon toutes vraisemblances, aurait pris naissance au niveau du garage de la propriété, aura complètement détruit celui-ci et très lourdement endommagé la résidence. « L’intensité du brasier était telle qu’il nous était aisément possible de distinguer la lueur de celui-ci lors de notre transport vers les lieux. Dès notre arrivée, nous avons tôt fait de constater qu’il s’agissait d’un embrasement généralisé au niveau du garage et que les radiations provoquées par le foyer d’incendie avaient également enflammé la maison située à quelques mètres de distance, causant ainsi de très lourds dommages aux trois étages du bâtiment principal. Plus d’une vingtaine de pompiers, munis de nos deux camions autopompes, ont combattu les flammes pendant tout près de 4 h 30. Fort heureusement, on ne rapporte aucun blessé lors de l’incident, alors que les trois occupants de la demeure ont pu quitter les lieux indemnes, une demande de support à la Croix Rouge a également été faite afin de leur venir en aide. », confia M. Steve St-Laurent, directeur adjoint de la caserne 60 de Richmond. Bien que des analyses plus approfondies restent à faire dans ce dossier, les premières constations laissent croire à un incendie accidentel et dont la cause pourrait être de nature électrique. Les pertes sont évaluées à plusieurs centaines de milliers de dollars.